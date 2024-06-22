"الزراعة" تتفقد زراعات الذرة بالفيوم.. والمحصول حالته العامة ممتازة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة الفيوم، وخاصة محصول الذرة.

وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والادارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم، فضلا عن التأكد من توافر مستلزمات الانتاج الزراعي.

وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالفيوم، فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح.

وتفقدت اللجنة بحضور المهندس ناصر ابوطالب مدير مديريه الزراعه بالفيوم وقيادات المديريه عدد من حقول محصول الذرة باعتباره محصول استراتيجي هام، والذي وجدت حالته العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية، كما تم المرور ايضا على زراعات القطن السمسم أشجار المانجو، والملوخية.

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