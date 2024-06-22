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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بقتل شاب في الشرابية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية ،تجديد حبس متهم في قتل  شاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات لخلافات بينهما.
وكان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغا بمقتل شاب على  عاطل وبالانتقال لمحل البلاغ ، والاستماع لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبه تبين أن  عاطل ورا الواقعة وقتله في مشاجرة وهرب في الحال.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرةالقبض علي المتهم  واعترف أنه  وراء الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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