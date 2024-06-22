مناظرة النيابة لجثة طفل دهسته سيارة في الأميرية

تباشر نيابة الأميرية التحقيق مع متهم بدهس طفل وتوفي متأثرا بإصابته.

وقال قائد السيارة في التحقيقات إنه لم ير الطفل وفوجئ أنه أمامه ودهسه وفر هاربا خوفا من الشرطة وأنه لم يستطيع السيطرة علي السيارة بسبب السرعة الزائدة

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه مصاب بسحجات و وكسور متفرقة بالجسم وكدمات في ذراعيه .

وتلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من احد المستشفيات باستقبالها (طفل – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً.

بالانتقال وسؤال والده قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط السيارة وقائدها مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .