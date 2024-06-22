بسبب الحر.. عقرب يلدغ طفلة صغيرة بالوادي الجديد

أصيبت طفلة، اليوم السبت، بلدغة عقرب سام، بإحدى قرى الجنوب لمركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة طفلة بلدغ عقرب سام.

تبين إصابة الطفلة أمنية محمود صحراوي ، 12 عاما، ومقيمة قرية " ناصر الثورة" جنوب مدينة الخارجة إثر تعرضها للدغة عقرب سام وجرى نقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، مع إعطائها المصل المضاد لسم العقارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن المحافظة نظرًا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف.

وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، وتتولى توفير كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.

وكانت قد أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، الإثنين الماضي، التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

وقال العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، إنه يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام، داخل السيارات خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة.

كما شدد مصطفى، على ضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما حذرت من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ ودخولها إلى المزارع والبيوت للبحث عن البرد.