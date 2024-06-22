«الاتحاد»: القيادة المصرية أحدثت تنمية كبيرة في كل القطاعات

هنأ المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، الرئيس السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها بمثابة تاريخ مضيء في الحياة المصرية، خاصة في الساحة السياسية، موضحا أن التحديات التي شهدتها الدولة على مدار 60 عاما تمكنت القيادة المصرية من مواجهتها مع إحداث حركة تنموية في كل القطاعات.

وقال "صقر"، في بيان له اليوم السبت، إن الشعب المصري في 30 يونيو 2013 قال كلمته عندما خرج إلى الميادين ليسترد الدولة المصرية قبل سقوطها، بعد سنة فقط من حكم الإخوان لمصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ملأ الميادين على مستوى الجمهورية في مشهد أذهل الجميع.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن 30 يونيو كانت بداية لانطلاقة مسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الذكرى الحادية عشر لـ 30 يونيو تأتي والمنطقة تواجه تحديات كبيرة، فيما تقف مصر وأمامها تهديدات على كافة محاورها الاستراتيجية، وهو ما يدعونا للتكاتف وإعلاء الروح والمسؤولية الوطنية والعمل لصالح هذا البلد ولصالح شعبه.

