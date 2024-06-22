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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العدوان على غزة.. دبلوماسي سابق: "نشهد حربًا غبية لن نكسبها بالقتال أبدًا"

الحرب على غزة
الحرب على غزة
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترحيب مصر بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين يعد مزيدا من الدبلوماسية العربية المصرية القطرية الفلسطينية، حيث إننا نشهد حربا غبية لن نكسبها بالقتال أبدًا.

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، أن أكبر داعم في العالم هو الدولة العظمى التي تدعم إسرائيل بلا قيود، سواء مساعدات عسكرية أو مادية أو معلومات عن طريق الأقمار الصناعية، فضلًا عن تخصيص 14.5 مليار دولار من دولة مفلسة.ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن الولايات المتحدة تقتطع هذا المبلغ من قوت الشعب الأمريكي لدعم إسرائيل، لافتًا إلى أنه من الصعب جدًا الانتصار في هذه المعركة عسكريًا إلا بالصمود، ولدينا شعب فلسطيني نفتخر به، بارك الله فيه ورحم شهداءه.

السفير جمال بيومي أرمينيا فلسطين المصرية القطرية الفلسطينية