تأجيل محاكمة المتهم بقتل أفراد أسرته بدار السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح، داخل مسكنهم بسبب خلافات على الميراث، لليوم الثاني من دور شهر أكتوبر 2024 لندب المحامي للدفاع عن المتهم

وذكرت التحقيقات في القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان الكلية، أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه، والده، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، لما بينهم من خلافات سابقة، مُعدًا لهذا الغرض أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه أعيرة نارية فسقط أرضا متأثرًا بإصابته التي أودت بحياته.

تلقت قوات بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفيين داخل منزل بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على طبقة إسمنتية أسفلها 4 جثث

وبتضييق الخناق على نجل الضحايا اعترف بقتل والده بالإضافة لقتل عائلته بسبب اكتشاف والده قيامه بنقل أملاكه له واستغلاله جهل والده بالقراءة والكتابة.

كما دلت التحريات على قيام المتهم بقتل والده منذ 9 أيام بسبب الخلاف علي ملكيه بعض العقارات حيث استغل الشاب جهل والده وقام بنقل ملكيه العقارات له.

واضافت التحريات أنه عقب علم والده نشبت خلافات قام علي إثرها المتهم بقتل والده وحال تدخل والدته قام بقتلها باستخدام سلاح آلي وقام بدفنهما بالجراج اسفل العقار ووضع طبقه إسمنتية لمنع انبعاث الرائحة.

وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه فيما ارتكبه.