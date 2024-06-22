بالصور.. نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

شب حريق، في مجمع خردة، بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في مجمع خردة بمدينة الفرافرة.

تبين نشوب حريق في مجمع للخردة والورق والكرتون مع وجود مكبس هيدروليكي لضغط محتويات المجمع وذلك بمدينة الفرافرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق بالتعاون مع سيارات فنطاس المياه التابعة للوحدة المحلية للمركز وجرى السيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء أعمال التبريد للحريق وإخماده تماما، كما تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارات الاطفاء بموقع حريق مجمع الخردة بالفرافرة

نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد (1)

نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد (2)

نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد (3)

نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد (4)

نشوب حريق في مجمع خردة بواحة الفرافرة في الوادي الجديد (5)