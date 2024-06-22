محافظ أسوان يوجه بجاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10 من أجل تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانيات اللازمة أمام المواطنين أثناء قيامهم بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بدءاً من الغد عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك .

تقديم التسهيلات المختلفة للمواطنين

مشدداً على بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف الجميع لسرعة إنجاز ملفات المواطنين وتقديم التسهيلات المختلفة والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وناشد أشرف عطية المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية التى تقدمها أجهزة الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتواجد المستمر داخل المراكز التكنولوجية للرد على أى إستفسارات للمواطنين، وتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة، وتذليل أى عقبات تواجههم.

يأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وطبقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .