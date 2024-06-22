محافظ أسوان يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان - عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية- للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة والتى يخوضها 7292 طالبا وطالبة داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس .

كما أطمأن المحافظ على أعمال التأمين والتواجد الشرطى خارج لجان الامتحانات لتحقيق الإنضباط وتوفير السيولة المرورية حفاظاً على تركيز الطلاب ، مشدداً على مواصلة تنفيذ أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الإمتحانات ، مع تهيئة الأجواء المناسبة ووسائل الراحة من المبردات والتهوية أمام الطلاب والمراقبين .

غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان ، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتدخل الفورى مع أى حالات الطوارئ ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر .

من جانبه أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف- التأمين - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات في الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، والانتهاء بانصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.