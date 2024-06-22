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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رسالة ماجستير تناقش مشكلات المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

عروض المهرجان المسرحي
عروض المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب
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 تستعد الباحثة أمينة حسن لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة بها تحت عنوان "المعالجة السينوغرافية لعروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب" تحت اشراف الدكتورة عايدة علام أستاذ السينوغرافيا بقسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، مع الإشراف المشارك للدكتور أحمد عامر مدرس التأليف والنقد بكلية الآداب قسم علوم المسرح بجامعة حلوان.

وتتضمن الرسالة مشكلات المسرح بشكل عام والسينوغرافيا بشكل خاص فى الصعيد من خلال عروض مهرجان مسرح الجنوب كمهرجان يقدم الفرص للفرق المسرحية فى الصعيد لتقديم عروضا قائمة على التراث الجنوبي وقضايا المرأة الجنوبية، خاصة أن المهرجان يقدم عروضا مسرحية مصرية جنوبية، وكذلك عربية وأجنبية تطرح مشكلات الجنوب فى مختلف الثقافات ومعالجتها تشكيليا بطرق مختلفة.

من جهته أعرب الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، عن سعادته برسالة الماجستير  التى تلقي الضوء على عروض المهرجان والفرق المسرحية المشاركة، والتي بدورها تؤكد على النجاح الكبير الذى حققه المهرجان في السنوات الماضية من خلال تحقيق كل أهدافه حتى وصلت عروض فرق الصعيد إلى مستوى عالمى، وذلك من خلال الورش التدريبية الخاصة بالمهرجان التى يقدمها كبار المسرحيين فى مصر والعالم، وأيضا المنافسات الدولية مع فرق مسرحية عالمية، التى تسعى بجدية للمشاركة والتواجد فى المهرجان.

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