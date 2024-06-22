تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث وسط البلد لجلسة 15 سبتمبر

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهمين في قضية أحداث وسط البلد، لجلسة 15 سبتمبر للحكم، وذلك علي خلفيه اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة.

وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر القتل والشروع فى القتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.