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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث وسط البلد لجلسة 15 سبتمبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أجلت  محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم السبت،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهمين في قضية أحداث وسط البلد، لجلسة 15 سبتمبر للحكم، وذلك علي خلفيه اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة.
وجهت  النيابة للمتهمين تهم التجمهر القتل والشروع فى القتل واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

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