ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 50 إزالة فورية وتحرير 15 محضرا خلال حملة إشغالات بأشمون

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن مجلس مدينة أشمون اليوم  حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ، وإزالة 50 حالة إشغال فوري ، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

من جانبه أكد المهندس خالد النمر رئيس مجلس مدينة أشمون علي استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.

 وشدد “النمر” على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.

إزالة الإشغالات والتعديات التعديات ازالة الاشغالات محافظة المنوفية مدينة أشمون