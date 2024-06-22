تنفيذ 50 إزالة فورية وتحرير 15 محضرا خلال حملة إشغالات بأشمون

شن مجلس مدينة أشمون اليوم حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بأشمون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ، وإزالة 50 حالة إشغال فوري ، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

من جانبه أكد المهندس خالد النمر رئيس مجلس مدينة أشمون علي استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.

وشدد “النمر” على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.