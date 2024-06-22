إيرادات "Inside Out 2" تتجاوز نصف مليار دولار في 8 أيام

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out 2” كسر الأرقام القياسية بشباك التذاكرعقب طرحه بصالات السينما قبل أكثر من أسبوع. ومن بين الإنجازات التي حققها الفيلم أن أصبح الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2024 في شباك التذاكر الأمريكي بعدما تجاوز عائدات فيلم “Dune 2” في أمريكا الشمالية.

وتجاوزت عائدات الفيلم على مستوى العالم 509 مليون دولار، جمع منها 283 مليون دولار في صالات السينما الأمريكية 226 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع "بوكس اوفيس موجو".

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج، الغيرة الحسد.