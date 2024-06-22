المستشار أحمد عبود خلفًا لعادل عزب في رئاسة مجلس الدولة

تنتهي ولاية المستشار عادل فهيم عزب لرئاسة مجلس الدولة في 30 يونيو الجاري حيث يكتمل عطاؤه القضائي ببلوغه سن التقاعد القانونية

يمنح قانون السلطة المختصة سلطة تعيين رئيس المجلس واختياره من بين أقدم سبعة أعضاء بالمجلس

ووفقاً لقانون مجلس الدولة فإن بعد خروج عزب يصبح الترتيب طبقا للأقدمية كالتالي:

المستشار فارس سعد فام حنصل أول الأعضاء لشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة، يليه المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإدارى، ثم المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ثم سينضم إليهم أعضاء (4) أعضاء جدد من أقدم نواب رئيس المجلس لعضوية المجلس الخاص .

وطبقا لمصادر قضائية رفيعة فإن الثلاثة مستشارون المرشحون لشغل منصب رئيس مجلس الدولة هم :

1- المستشار فارس سعد فام حنصل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة.

2- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإدارى.

3- المستشار أحمد وجدى عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة وكيل إدارة التفتيش الفنى.

وطبقا للمصادر فإنه تم الاستقرار على اختيار المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة

وتعرض البوابة السيرة الذاتية للمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا

عين عبود فى مجلس الدولة عام 1978 كمندوب مساعد، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.

التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف

وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص

ترأس عبود إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016 .