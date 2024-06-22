الثانوية العامة 2024| "تعليم الوادي الجديد" ينعى طالبة توفيت قبل ساعات من امتحان العربي

نعت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، إحدى الطالبات التي توفيت قبل ساعات من امتحان اللغة العربية بعد أن سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بأحد أحياء مدينة الخارجة في الساعات الأولي من صباح الجمعة .

وقالت ادارة الخارجة التعليمية في بيان لها (ببالغ الحزن والأسى ينعى الأستاذ وصفي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة وجميع العاملين بديوان عام الإدارة وفاة الطالبة جنا هاني سيد عبد الرحيم بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشعراوي الثانوية بنات وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وكان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا أمس الجمعة، من إدارة النجدة يفيد وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي إثر سقوطها من شرفة شقتها بالدور الرابع وتدعي جنا هاني سيد، 18 عاما طالبة بمدرسة الشعراوي الثانوية للبنات بمدينة الخارجة، ومقيمة حي الزهور في مدينة الخارجة.

وعلى الفور جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق، وكلفت مباحث مديرية أمن الوادي الجديد للتحري حول الواقعة وأسبابها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.