الثانوية العامة 2024.. تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ، سير امتحانات الثانوية عقب استئنافها، اليوم السبت، بحضور محمد خفاجي رئيس الغرفة والدكتورة إيناس عبد الخالق والدكتورة رحاب البراشي اللجنة الثلاثية وجميع المعنيين وأعضاء الغرفة.

‏وقد سارت الأجواء خلال اليوم الأول من الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات الرئيسية قبل بدء الامتحانات على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظة.

وأوصى محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بإبلاغ غرفة العمليات عند حدوث أي تجاوزات في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.

وأدى اليوم طلاب شهادة الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء الامتحان 13 ألفًا و455 طالبًا موزعون على 41 لجنة سير على مستوى المحافظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، شددت على الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأشارت الى أن أي طالب يتورط في الغش سوف يحرم من الامتحانات كما سيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة لإعمال شئونها، مؤكدة أن الوزارة سوف تحرص بشكل كبير من خلال رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة والآمان للطلاب للإجابة عن الأسئلة بكل هدوء.

وطالبت الوزارة طلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع الملاحظين من خلال تسهيل إجراءات أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط مع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.