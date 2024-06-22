"الثقة بالنفس".. ندوة تثقيفية لعضوات نادي المرأة بديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( الثقة بالنفس) وذلك بمركز شباب بهنيا التابع لإدارة شباب ديرب نجم وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل الوزارة قيام الدكتور احمد عبد الخالق المدرب المعتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي تضمنت محاورها الثقة بالنفس وأهميتها ومشاكلها وكيفية حلولها بشكل جذري، كيف تدعم نفسك وتواجه العالم بشخصيه جديدة مليئه بالثقة، كيف تسعى لأهدافك واستراتيجية تحقيقها، كيف تحدد أهدافك في الحياة ، كيفية بناء الثقة ووسائل تطويرها والحفاظ عليها.