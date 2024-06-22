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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم .. عرض "إلكترا" و"ابن الإيه" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

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يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم السبت، العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة القاهرة القومية، إعداد وإخراج خالد العيسوي، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

العرض عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، وتدور أحداثه حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة.

وفي التاسعة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "ابن الايه" لفرقة الإسماعيلية المسرحية، إعداد سامح عثمان، وإخراج أحمد كمال.

العرض عن رواية "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز، ويأتي كمحاولة لتوضيح معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال طرح قصة "جابر" الذي نشأ بملجأ للأطفال، ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، وحياة لم يعرفها من قبل!

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.

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