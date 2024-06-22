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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

امتحانات الثانوية العامة| شوف البنات قالت إيه على امتحان اللغة العربية

امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
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أبدت طالبات الثانوية العامة، اليوم السبت، آراءً متنوعة بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية.

أعربت بعض الطالبات عن رضاهن بمستوى الامتحان، مشيرات إلى أن الأسئلة كانت واضحة وتغطّي معظم المنهج بشكل جيد، مما سهل عليهن الإجابة بثقة. وقالت إحدى الطالبات: "الامتحان كان في مستوى المعقول، والوقت كان كافيًا للإجابة."

في المقابل، أشارت بعض الطالبات إلى صعوبة بعض الأسئلة وطولها، مما تسبب في شعورهن بالضغط. وذكرت طالبة أخرى: "بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أكثر للتفكير والإجابة، وشعرت أن الوقت لم يكن كافيًا."

بشكل عام، تراوحت آراء الطالبات بين الارتياح والقلق، مما يعكس تفاوت مستوى التحضير والاستعداد للامتحان بينهن.

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الثانوية العامة طالبات الثانوية العامة امتحان اللغة العربية