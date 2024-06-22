طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد يشكون طول امتحان اللغة العربية

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد، اليوم السبت، من طول عدد أسئلة امتحان اللغة العربية التي أدوا الامتحان فيها اليوم السبت، مؤكدين هناك اسئلة في النصوص والقراءة تحتاج لوقت طويل في البحث عن الإجابة ، وأن الأسئلة طويلة وتحتاج لتفكير عميق للوصول إلى الإجابة في حين جاء الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.

وأوضح الطلاب أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 كان يحتاج تركيز للغاية كما انه ملئ بالأسئلة، والسؤال الواحد يحتاج الي اجابات كان تأخذ منهم وقت كثير مؤكدين انه الامتحان كان يحتاج اكثر من ساعه اضافية.

من ناحيته أكد المهندس سيد عبدالعزيز التعليم بمحافظة الوادي الجديد، عدم تلقى أي شكاوى اليوم بخصوص امتحان مادة اللغة العربية حتى الآن بجميع لجان المحافظة، موجها بالتأكيد على الملاحظين على توجيه الطلاب بكتابة البيانات بدقة ، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية .

وكان قد أدى 1824 طالبا وطالبة الامتحانات امتحان اللغة العربية أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأكد "عبد العزيز " على تطبيق أقصى درجات السلامة للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأستأنفت غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان عام المديرية، عملها طوال فترة الإمتحان بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى التواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم ومحافظة الوادي الجديد وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

فيما شهدت لجان إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت حالة من الهدوء، وغياب لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات قبل دخول الطلاب اللجان فلم يتواجد أي تجمعات من أولياء الأمور أو الطلاب أمام اللجان.

فيما نشرت مديرية أمن الوادي الجديد، بإشراف مدير أمن المحافظة، اللواء محمد أبو الليل، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.