استشهاد طفل واعتقال 25 فلسطينيا.. وحصيلة الاعتقالات بالضفة منذ "طوفان الأقصى" ترتفع إلى 9325

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد طفل (12 سنة)، مُتأثرًا بجروح حرجة، أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلي، قبل نحو أسبوع في رام الله.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير - في بيان مشترك، اليوم السبت - أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 شخصًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (9325) حالة اعتقال".

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال توزعت على مُحافظات نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل، وجنين، ورافقها اقتحامات واسعة النطاق وتنكيل، واعتداءات بحق المُعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

يذكر أن المُعطيات المُتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

