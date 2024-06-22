الثانوية العامة 2024.. تماثل طالبتين للشفاء بعد تعرضهما لإغماء خلال الامتحان بأسوان

تماثلت طالبتان للشفاء بعد تعرضهما للإغماء خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم، السبت، ضمن امتحانات الثانوية العامة، ونقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى الدكتور محمد الدخيلي، مدير عام مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بتعرض الطالبة سماح طارق بيومي، 18 سنة، لحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة العروبة بمدينة أسوان، وتم نقل الطالبة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تعرضت الطالبة سلمى مصطفى محمد، 18 سنة، لحالة إغماء أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بلجنة مدرسة عوض السيد، شرق مدينة أسوان، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

ويؤدي 7292 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى 8 لجان بإدارة أسوان و3 لجان بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و4 لجان بإدارة نصر النوبة و8 لجان بإدارة إدفو.

وأكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف- التأمين - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات في الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، والانتهاء بانصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 ، والتي تبدأ فى 10 يونيو ، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر .

وأشار المحافظ إلى أنه اطمئن من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، وتجهيز استراحات المراقبين بإجمالى 26 استراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الامتحانات .