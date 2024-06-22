الخامنئي: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات

طالب المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي / اليوم السبت / السلطة القضائية في البلاد أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات،وأن تتصرف بطريقة تجعل الرأي العام يتعامل معها باعتبارها بيت العدالة.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا " أشار الخامنئي خلال استقباله جمعا من مسؤولي السلطة القضائية، إلی اجراء مناظرات لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في التلفزيون الايراني وشدد على ضرورة أن يتجنب المرشحون قول أي شيء من شأنه أن يسعد أعداء البلاد والشعب ويعجبهم.

وقد تم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.

