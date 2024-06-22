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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدار السلام.. رئيس المنطقة الأزهريّة بسوهاج يتفقد امتحانات الثانوية

د أحمد حمادي رئيس
د أحمد حمادي رئيس المنطقة الأزهريّة بسوهاج
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تفقد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أعمال الامتحانات لطلاب الثانوية الأزهريّة بلجان دار السلام والتي تضم لجان الكشح وأولاد خلف وأولاد خليفة وأولاد يحيى، واطمأن فضيلته على توفير المناخ المناسب للطلاب؛ وقد أدى طلاب القسم العلمي اليوم امتحان مادة الفيزياء .
يذكر ان طلاب الثآنوية الأزهريّة مستمرون في أداء الامتحانات حتى يوم 15 يوليو حيث يعقل امتحان الفيزياء، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.‎- يُعقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.يُعقد امتحان النحو، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024. يُعقد امتحان الأحياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024. يُعقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2024. يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024 يُعقد امتحان البلاغة، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024. يُعقد امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024. يُعقد امتحان الديناميكا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024. يُعقد امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. ‎يُعقد امتحان الصرف، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 يُعقد امتحان التفسير، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

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5 يوليو 2024 أداء الامتحانات أعمال الامتحانات الإدارة المركزية الامتحانات أداء الامتحان التفاضل والتكامل البلاغة التكامل الثانوية العامة 24 يونيو 2024 الأزهري الثانوية العامة اربعاء أعمال