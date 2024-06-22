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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. صورة الأجهزة المضبوطة مع حالات الغش بامتحان العربي

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024
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تنشر “البوابة نيوز”، صورة السماعة والشريحة المضبوطة مع طالب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، خلال امتحان اللغة العربية.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتلبسين بحالات غش.

وكان قد كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة من خلال استخدامه سماعة اذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضًا الملاحظين داخل اللجنتين.

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