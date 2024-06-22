الصين تهدد برفع دعاوى قضائية في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي الجمارك على واردات السيارات الكهربائية

هدد وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، باتخاذ كافة التدابير للدفاع عن مصالح بلاده بما في ذلك رفع دعاوى قضائية من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك على خلفية رفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.

جاء ذلك، وفق شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، خلال اجتماع عقده وينتاو اليوم السبت، مع نائب المستشار الألماني روبيرت هابك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وتغير المناخ ويقوم حاليا بزيارة إلى بكين لمدة ثلاثة أيام، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي في أعقاب إعلان بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية؛ وهي القضية التي قالت بكين إنه يتعين على الجانبين العمل على معالجتها.

وقال وينتاو "إذا كان الاتحاد الأوروبي صادقا، فإن الصين تأمل في بدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن.. لكن إذا كان الاتحاد الأوروبي عازما على المضي قدما في طريقه فإننا سنتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحنا بما في ذلك رفع دعاوى قضائية مثل دعوى من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني "لقد استفدنا بشدة من التجارة بين الصين وأوروبا، وكذلك من التجارة بين الصين وألمانيا، واستفدنا من الأسواق العالمية المفتوحة، ولكننا الآن في مرحلة تتصاعد فيها التوجهات الحمائية بطرق مختلفة وهو أمر يبعث على الكثير من القلق".

وفي سياق متصل، بحث هابك، خلال مباحثات أجراها اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنج شان جيه بشأن تغير المناخ والتحول الأخضر، سلسلة من القضايا، من بينها خفض الانبعاثات الكربونية الصناعية.

وأعرب الجانب الصيني عن استعداده للعمل مع الجانب الألماني لتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية مثل التكنولوجيات منخفضة الكربون.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن الإثنين الماضي رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38%.

