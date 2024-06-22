تواصل مستمر مع القنصلية المصرية لتسهيل سفر المرضى من الحجاج

تواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج ، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية .

وتؤكد مصر للطيران أن هناك تواصلا مستمرا مع القنصلية المصرية فى جدة لتسهيل سفر أى حالات مرضية ، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.