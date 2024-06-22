حزب الخضر النمساوي يبدأ اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل

بدأ حزب الخضر النمساوي - الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي- اليوم السبت، اختيار مرشحيه لانتخابات المجلس الوطني (البرلمان) المقررة في سبتمبر المقبل.

وذكر بيان للحزب اليوم أنه تم عقد مؤتمر موسع لأعضاء الحزب في فيينا حيث تقدم زعيم الحزب فيرنر كوجلر ليكون في المركز الأول في القائمة الحزبية للفترة التشريعية المقبلة.

وأضاف البيان أنه حل في المركز الثاني على القائمة وزيرة البيئة والمناخ ليونور جويسلر، التي سيتم الاحتفاء بها في المؤتمر بسبب قرارها بإعادة الانضمام إلى قانون البيئة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الحزب تجاوز النتائج الضعيفة التي مني بها في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو الجاري ويستعد بقوة لانتخابات البرلمان النمساوي في سبتمبر المقبل.

ولفت البيان إلى أن وزيرة العدل ألما زاديتش حلت في المركز الثالث على قائمة مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان النمساوي حيث يؤكد قادة الحزب على حماسهم للعمل النيابي في الدورة التشريعية المقبلة والتي تستمر خمس سنوات سواء كان موقع الحزب داخل الحكومة أو في المعارضة وستظل القضية المحورية للحزب حماية الطبيعة والمناخ.

