موسكو: سنرد بالشكل المناسب على قرار إغلاق مراكز التأشيرة الروسية بالولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على قرار السلطات الأمريكية بإغلاق مراكز التأشيرة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأضافت زاخارفا حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم "أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن الجانب الروسي سيرد بالشكل المناسب".

وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق اليوم، أن الجانب الأمريكي قرر إغلاق فروع مركز التأشيرات الروسي في واشنطن ونيويورك، مشيرا إلى أن واشنطن لم توضح أسباب قرارها.

وأكد أن السفارة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتزويد مواطنيها ومراجعيها بالخدمات القانونية والقنصلية اللازمة.