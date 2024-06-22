رئيس «الشهداء» يتفقد مستجدات ملف التصالح بالمدينة

واصل طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم متابعة مستجدات العمل بملف التصالح ومعدل إصدار نماذج ٨ النهائية بالإدارة الهندسية برفقة منال عبده نائب رئيس المدينة و أشرف مطر سكرتير المجلس.

ووجه رئيس المدينة إلى أهمية توعية المواطنين بكافة الإجراءات، واستكمال ملفاتهم لسرعة إصدار نموذج (٨) وتقنين أوضاعهم.

وأكد رئيس المدينة على العمل على مدار اليوم والتعاون والتواصل المستمر بين اللجان الفنية ولجان البت لسرعة فحص الملفات والتواصل المباشر مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج (٨) النهائي.

أبو حطب يتفقد الأشجار بمشتل الشهداء

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم الأشجار والنباتات بمشتل الشهداء.

ووجه رئيس المدينة مدير شئون البيئة إلى العناية الكاملة بالأشجار بالمشتل كونه مصدراً لتزويد المركز والمدينة بالأشجار اللازمة لتكثيف الكساء الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية وتنقية الهواء من الملوثات.