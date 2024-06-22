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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

امتحانات الثانوية العامة| تباين آراء الطلاب حول امتحان العربي.. فيديو

امتحان اللغة العربية
امتحان اللغة العربية
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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة تباينًا في آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية الذي أُجري اليوم، عبّر بعض الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي اعتبروها مناسبة وشاملة لمختلف أجزاء المنهج، مما ساعدهم على الإجابة بثقة وهدوء. في المقابل، اشتكى آخرون من صعوبة بعض الأسئلة وطولها، مشيرين إلى أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا لإنهاء الامتحان بشكل كامل. 

وجاءت ردود الأفعال لتؤكد أن الامتحان كان متوازنًا بين الأسئلة المباشرة والأسئلة التي تحتاج إلى تفكير عميق، مما أثار جدلاً بين الطلاب حول مدى ملاءمته لقدراتهم المختلفة.

 

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