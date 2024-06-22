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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يخطط لتحويل الحرب على غزة إلى اقتحامات موضعية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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كشفت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، اليوم السبت، عن رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة بعد انتهاء هجومه على مدينة رفح الفلسطينية، وطلب خفض القوات الموجودة في محور صلاح الدين القطاع.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن خطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية، وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.

وحاليًا، تحاول قوات جيش الاحتلال استكمال سيطرتها على مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي بقطاع غزة، والتي كانت محور عمليات عسكرية منذ مطلع مايو الماضي، إذ تشق الدبابات طريقها إلى الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة رفح الفلسطينية محور صلاح الدين