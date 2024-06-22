الثانوية العامة 2024.. «عبد العزيز» يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط لجان الأقصر.. صور

تفقد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم السبت، القوات المكلفة بتأمين محيط عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على سير الإجراءات التأمينية للطلاب خلال أداء أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 – 2024.

إجراءات أمنية مكثفة

واطمأن مدير أمن الأقصر، على يقظة القوات والتزامهم بتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة أثناء الدخول صباحاً والخروج في نهاية اليوم، مُشددا على اليقظة التامة وحُسن معاملة الطلاب وأولياء أمورهم، ومساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى أبواب اللجان الأساسية من الخارج، وتوفير كافة الأجواء اللازمة للطلاب خارج اللجان لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وتابع مدير أمن الأقصر، خلال جولاته على لجان امتحانات الثانوية العامة، تواجد القوات وتوفير الحرم الآمن حول اللجان، بجانب تحقيق السيولة المرورية صباحاً وفي نهاية اليوم مع خروج الطلبة من اللجان.

وأكد اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، على عدم تواجد الباعة الجائلين، وعدم تواجد أو تكدس المواطنين، وعدم تواجد ما يعوق العملية التأمينية.

وكثف رجال مديرية أمن الأقصر، من تواجدهم بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، فضلًا عن الانتشار بكافة أحياء المحافظة من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، لتأمين العملية الامتحانية، في الوقت الذي انتشر رجال المرور في كافة الشوارع الرئيسية خاصة المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة لتسيير الحركة المرورية ومنع الزحام المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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