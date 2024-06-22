محافظ الإسكندرية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة (صور)

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف الشريف أنه كلف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والمخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح ولضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 54502 طالبًا منهم 17455 للشعبة الأدبية ، و 24280 للشعبة العلمية ، و 10565 للرياضيات ، و 2202 طالب دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة بالإدارات التعليمية التسع والتي من المقرر أن تنتهي في 20 / 7 / 2024.

وأضاف أبو زيد أنه تم تجهيز 34 استراحة بجميع الإدارات مجهزة بالكامل بكافة مستلزمات الإقامة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها : 25 استراحة للرجال، و 9 استراحات للسيدات، مشددًا على الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وتفقد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت 22 يونيو، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسي 2023/ 2024 بعدد من مدارس الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع التعليمات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك من خلال توفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وجلال عيد مدير عام إدارة شرق التعليمية.