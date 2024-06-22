"معنى كلمة تتلظى؟" سؤال محير بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

أثار معني كلمة "تتلظي"، في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في عام 2024 حيرة الطلاب والطالبات بالصف الثالث الثانوي.

وتمثلت الكلمة الغامضة في الجملة "تتلظى الصدور لنعمتك"، وجاءت الاختيارات بين الإجابات المتعددة التي تضمنت الكلمات "تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر".

وقال رشدي غريب، معلم أول خبير لغة عربية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أن المعنى الصحيح لكلمة " تتلظي"، التي أثارت حيرة الطلاب في امتحان مادة اللغة العربية، هو "تحقد".

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، فرحة للطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي، بعد الإنتهاء من أداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وأكد عدد من الطلاب، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، أن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوي الطالب المتوسط، مشيرين إلي أن الوقت المخصص للإمتحان كاف وغالبية الأسئلة جاءت مباشرة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، على انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثالث عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم الفني.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلي أن الامتحانات بدأت فى التاسعة من صباح اليوم، حيث يؤدى 37236 طالب وطالبة مادة اللغة العربية بواقع (28152 علمي علوم - 2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الانعقاد المستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات لمتابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية” فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقاً، تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، وأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، قيام رؤساء اللجان بتسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الإمتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الإمتحان، توزيع كتيب المفاهيم على لجان الإمتحانات قبل الامتحانات والتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يومياً.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام سير وبدء الامتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وانتظام وصول الأسئلة للجان دون أى مشاكل.

عدد طلاب الثانوية العامة في البحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم – 2311 علمي رياضة – 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علي مستوي الجمهورية

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.