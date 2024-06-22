الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمر كمال لمباراة القمة

يسابق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الزمن لتجهيز عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق من أجل اللحاق بقمة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

ويعاني عمر كمال عبدالواحد من إصابة بشد في العضلة الأمامية وغارب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الداخلية بسبب الإصابة وهناك محاولات لتجهيزه لمبقاراة القمة خاصة أنه سيكون بديلا للنجم التونسي على ملعلو في مركز الظهير الأيسر.

وكان أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أعلن في تصريحات رسمية أن عمر كمال عبد الواحد تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة فاركو الماضية.

ويواصل عمر كمال عبد الواحد، تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في صالة الجيم، على هامش التدريبات الجماعية للأهلي من أجل التخلص من الإصابة التي تعرض إليه.

ويترقب مارسيل كولر حسم مصير عمر كمال عبد الواحد، من المشاركة في قمة الدوري الممتاز، خاصة وأنه كان يخطط للاعتماد على اللاعب في قيادة الجبهة اليسرى لتشكيل الأهلي أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة الدولي.