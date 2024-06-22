حصاد الذهب الأصفر.. استمرار أعمال توريد القمح في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٧٩٣٠ طنا و٣٦٧ كيلو قمح موضحا أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحذر على أمناء الصوامع والبناكر والهناجر والشون تحصيل أي مبالغ من الموردين والتجارة الداخلية وعضوية التحميل أو التعتيق حيث إن المشالات من ضمن تكلفة التسويق .

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.