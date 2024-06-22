فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة أشرف عبدالغفور

تحل اليوم الموافق ٢٢ يونيو ذكرى ميلاد الفنان أشرف عبدالغفور، والذى رحل عن عالمنا بعد أن ترك رصيدا فنيا كبيرا.

البداية مع الفن



حصل الفنان أشرف عبدالغفور على دبلوم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداياته من خلال المسرح، وتألق فى الكثير من العروض والتى بدأت بمسرحية "جلفدان هانم"، وتوالت العروض ومنها إلى السينما والدراما.

مشواره الفنى

قدم الفنان أشرف عبدالغفور العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته، وإشتهر بتقديم الشخصيات التاريخية والدينية، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

نقيب المهن التمثيلية

شغل الفنان أشرف عبدالغفور منصب نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد أحداث ٢٥ يناير عام ٢٠١١، وظل لمدة دوره كامله، قبل أن يعود الدكتور أشرف ذكى للفوز بالمنصب مره أخرى فى الإنتخابات التاليه.

بيت فنى

بخلاف ما قدمه الفنان أشرف عبدالغفور إلى الفن من خلال أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، فقد أهدى له موهبة فنية كبيرة من خلال إبنته الفنانة ريهام عبدالغفور، والتى أثبتت أنها تحمل جينات الفن من والدها، وتعد من أهم مواهب جيلها.

أبرز أعماله الفنية

شارك الفنان أشرف عبدالغفور بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "عمر بن عبدالعزيز، إبن تيمية، الوهم والحقيقه، يتربي في عزو، حضرة المتهم أبى، هارون الرشيد"، وعلى مستوى السينما قدم "رجال فى المصيدة، لا شيئ يهم، الشوارع الخلفية"، وعلى مستوى المسرح قدم "جلفدان هانم، النار و الزيتون، موتى بلا قبور".