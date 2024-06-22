الثانوية العامة 2024.. آراء متباينة لطلاب الأقصر في امتحان العربي.. صور

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، حول امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بعد أنّ انتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك خلال يومي 10 و12 يونيو 2024.

آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية

ورصدت "البوابة نيوز" آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة اللغة العربية الذي استمر لمدة 3 ساعات، فبعضهم يرى أنه في مستوى الطالب المتوسط، وأبدى سعادته بذلك، والبعض الآخر يرى أن هناك صعوبة خاصة في جزئيتي النحو والقصة.

وقالت شيماء محمد، شعبة علمي علوم، "الامتحان كان كويس الحمدلله ومن الكتاب المدرسي، ولكن النحو والإعراب كان صعب، ربنا يستر في اللي جاي"، فيما عبرت الطالبة ماهيتاب، عن سعادتها بسهولة امتحان مادة اللغة العربية، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة، متمنية أنّ تكون بقية امتحانات المواد الأساسية في هذا المستوى.

فيما قال الطالب محمد عمر، أن الامتحان تضمن 55 سؤالاً، منها 51 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، حيث تضمن أسئلة تقيس الفهم والتحليل والتطبيق، وجاءت أبرز الأسئلة فى مادة اللغة العربية، فى جزئية الاختيارات معنى كلمة "تتلظى" الصدور لنعمتك، وجاءت الاختيارات "تتطلع ـ تتناسى ـ تحقد ـ تتحسر" ، كما تضمن امتحان اللغة العربية، فى جزئية القراءة المتحررة تحت عنوان «الآثار المدمرة للحروب»، سؤالا حول الحرب الروسية الأوكرانية، كما تضمنت الورقة الامتحانية سؤال عن الأمن القومي للدول الذي يمتد إلى حماية المياه.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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