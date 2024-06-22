الثانوية العامة 2024.. تباين آراء الطلاب حول امتحان العربي بالمنوفية

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية حول امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات المواد الأساسية للعام الدراسي 2023 - 2024، بينما أعرب بعض الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، أبدى آخرون آراءً مختلفة.

منه الله إسماعيل أوضحت أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة من الكتاب المدرسي، وأن الوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة.

في حين عبر محمد موافي، عن سعادته بسهولة الامتحان، واصفًا إياه بأنه يناسب مستوى الطالب المتوسط.

أحمد إبراهيم، أشار إلى أن أسئلة الامتحان كانت متدرجة الصعوبة، وركزت على الفهم .

من ناحية أخرى، أضافت نهى أحمد أن الامتحان في مجمله كان متوسطًا ومناسبًا في كثير من الجزئيات، ولكن جزئيات النحو كانت صعبة ومميزة للطالب المتفوق.

وتابع صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع بجميع اللجان بنطاق المحافظة ، موجهاً بالمتابعة الدورية لانتظام سير الإمتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات وإيجاد حلول فورية لها .

حيث استأنفت اليوم السبت الموافق 22 يونيو ، امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع ويؤدي الطلاب إمتحان اللغة العربية ، وأوضح الأستاذ محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بأن طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم 36 ألف و 721 طالب وطالبة موزعين على ( 104 ) لجنة امتحانية ، وهم طلاب الشعبة العلمية علوم وعددهم 23,285 ألف طالب وطالبة ، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات وعددهم 5,960 ألف طالب وطالبة ، وطلاب الشعبة الأدبية وعددهم 7,486 ألف طالب وطالبة، وطلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، كما تم فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الطلاب .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.