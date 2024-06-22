لوحة مطموسة ورخصة منتهية... إخلاء سبيل لوشا في مصر القديمة

السبت 22/يونيو/2024 - 01:10 م

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، بإخلاء سبيل اليوتيوبر الشهير "لوشا"، في اتهامه بقيادة سيارة بلوحة معدنية مطموسة، ورخصة قيادة منتهيه، عقب انتهائه من تسديد الغرامات الخاصة بخرق قانون المرور الجديد.

بدأت الواقعة برصد ضباط المرور بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والسير بها في أحد الشوارع بمحيط قسم شرطة مصر القديمة، بالمخالفة لقانون المرور.

وبالفحص تبين أن السيارة خاصة باليوتيوبر الشهير "لوشا"،وتبين أنه ظهر بها في عدة فيديوهات على صفحته الخاصة به، حيث ظهر داخل سيارته الحديثة بلوحات معدنية مطموسة الأرقام، إلى أن تم رصده خلال سيره بأحد شوارع مصر القديمة، وباستيقافه تبين قيامه بطمس اللوحات المعدنية بالإضافة إلى سيره برخص منتهية.

تم التحفظ على السيارة، واقتياد قائدها إلى قسم الشرطة، والإستعلام عنها من المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.