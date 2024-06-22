طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان العربي صعب وطويل

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، بالقليوبية، حول امتحان مادة اللغة العربية، التي أداها الطلاب والطالبات اليوم السبت، بعد استئناف الامتحانات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد بعض الطلاب أن الامتحان كان طويلا وتضمن بعض النقاط الصعبة، فيما عبر آخرون عن أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة آيات من القرآن الكريم.

وتابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عام، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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