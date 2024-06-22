القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم قلقيلية عقب استهداف مركبة إسرائيلية بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الناطق باسم جيش الاحتلال تحدث عن أن خلفية الحادث تبدو جنائية أو قومية، وتحدث الإعلام الإسرائيلي بأن هذه العملية هي عملية قومية ما دام أن هناك فلسطينيين يطلقون النار على سائقي المركبات التي تحمل لوحة صفراء.

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام الإسرائيلي تكهن بأن هذه العملية قومية وليست جنائية، ولازالت قوات الاحتلال تتوغل في مدينة قلقيلية.وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن قوات الاحتلال تسللت إلى حي الجبريات، وقامت بمحاصرة منزل، وناشدت المواطنين بتسليم أنفسهم، وأشار شهود العيان إلى اعتقال ثلاث شبان وسيدة، وأصيب أحد المعتقلين برصاصة.

وتابعت: وبدأت بعد ذلك عملية الانسحاب لقوات الاحتلال من حي الجبريات، كما تم إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية.