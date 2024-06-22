فرقة كولدبلاي تطرح أولى أغاني الألبوم الجديد "MOON MUSiC"

أصدرت الفرقة العالمية كولدبلاي اليوم أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "feels like im falling in love"، من إنتاج ماكس مارتن، وهي متوفرة على كافة تطبيقات البث الموسيقية حول العالم، وتعد الأغنية هي الأولى من الألبوم الجديد الذي تستعد الفرقة لإصداره بعنوان "MOON MUSiC" في الرابع من أكتوبر المقبل.

سيضع الألبوم، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، معايير جديدة للاستدامة البيئية، حيث يتم تصنيع كل نسخة صلبة منه من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪.

من جهة أخرى، في 29 يونيو، الموافق السبت المقبل ستتصدر فرقة كولدبلاي وتشارك في مهرجان Glastonbury العالمي للموسيقى للمرة الخامسة على التوالي، وهو المهرجان الذي يحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، ويشهد حضور جماهيري ضخم.