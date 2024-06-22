ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37 ألفًا و551 جراء العدوان الإسرائيلي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها،اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37 ألفا و551 شهيدا و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لعاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 101 فلسطيني وإصابة 169 آخرين جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.