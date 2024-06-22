محافظ الفيوم يتابع انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من مقار اللجان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وحسين مصطفى مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

اطمأن المحافظ، على أعمال التأمين والتواجد الشرطي خارج لجان الامتحانات، لتحقيق الانضباط بالشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على أعمال النظافة العامة بمحيط مقار الامتحانات، وتمهيد الطرق المؤدية إلى لجان الامتحانات ووصول مياه الشرب النظيفة إلى جميع اللجان، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، لسرعة فرش طبقة من السن بالطريق المؤدي إلى مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام الثانوية بإطسا، وتمهيد الطريق، تيسيراً على الطلاب في الوصول إلى اللجنة.

وأكد محافظ الفيوم، أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمختلف اللجان، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وحل جميع المشكلات التي قد تواجه القائمين على امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.