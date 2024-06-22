الثانوية العامة 2024.. "التعليم" تكشف عدد حالات الغش بامتحان اللغة العربية

كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة من خلال استخدامه سماعة اذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضًا الملاحظين داخل اللجنتين.