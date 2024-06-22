الثانوية العامة 2024.. طلاب عن امتحان اللغة العربية: يحتاج وقتا أطول (صور)

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، من امتحان اللغة العربية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

وواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”، كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وأكد عددا من طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان العربي بالجيزة، أن الأسئلة المقالية بها "تريكات"، والنحو به بعض الصعوبات.

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان يحتاج وقتا أطول من 3 ساعات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.