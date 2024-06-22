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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منهم 3 أطفال.. إصابة 4 في تصادم سيارة بدراجة نارية بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بمدينة الفرافرة أسفر عن إصابة كل من أحمد محمد عبد المالك، 7 أعوام، آدم بلال عبد المالك، 12 عاما، وشقيقه أمير 4 أعوام، محمد عبد المالك عمار، 32 عاما. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادث.

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